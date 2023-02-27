



Амит Сегаль: выборы куда ближе, чем мы мы думали

Известный израильский журналист Амит Сегаль проанализировал итоги двух месяцев деятельности правительства Нетаниягу.



Сегаль пишет: "Предупреждение: шестому правительству Нетаниягу будет трудно продержаться несколько дней при смертоносном сочетании терроризма, инфляции и волны протестов.



В это трудно поверить, но новое правительство еще не указало даже двух месяцев до своего создания. Квота дней снисхождения, которой пользуется новое правительство, была полностью растрачена на кошмарные и невнятные переговоры, которые поставили в неловкое положение даже его самых больших сторонников. Радость победы затерялась где-то среди требований союзников. Ультраортодоксы сражаются со Смотричем, а твиты - с Бен -Гвиром".





"Зло открылось с трех фронтов", - объясняет Сегаль. "Терроризм, инфляция и демонстрации. Тринадцать смертей, большинство из которых из естественных зон поддержки правительства - ультраортодоксы, Иерусалим и поселенцы - нанесли серьезный ущерб общественной безопасности, которую коалиция обещала восстановить. Инфляция также продолжает расти, несмотря на обещания искоренить ее, и кое-что похуже все еще угрожает правительству: ущерб экономике теперь будет объясняться не глобальным ростом цен, а последствиями правовой реформы."



"Сочетание внутренних беспорядков, терроризма и инфляции серьезно подрывает основы правительства. Те, кто не верит, могут посмотреть на вчерашний обмен твитами между членами кабинета министров по поводу событий в Акабе".



"Короче говоря, - заключил Сегаль, - продолжение волны терроризма ставит под угрозу существование правительства, крах реформы обязательно приведет к его концу, разгул цен продолжится. И в сердце закрадывается мысль: а не может ли быть, при особо диком сценарии, что 2023 год, как и четыре его предшественника, тоже станет годом выборов?"