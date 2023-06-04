



Амит Сегаль: все намного хуже чем мы думали

Комментатор 12-го канала Амит Сегаль провел лекционный тур в США и вернулся оттуда с мрачными мыслями о будущем отношений между Израилем и самой важной державой в мире. "Израильские дипломаты предупредили, что даже если Трамп или Де Сантос будут избраны, Израиль может столкнуться с другой республиканской партией, чем та, которую они знали в прошлом поколении".



Амит Сегаль к своему ужасу обнаружил, что положение Израиля в американском общественном мнении очень плохое, как не было уже много лет. Сегаль объясняет, что Государство Израиль не только потеряло Демократическую партию, но и в Республиканской партии происходят происходит смена поколений, которая может негативно повлиять на отношения, столь важные для Израиля.



"Я встречался с дипломатами и лицами, формирующими общественное мнение, в пяти городах США. Наше положение в Америке настолько тяжелое, как не было уже много лет. Держава, которая была бастионом поддержки, опиралась на подлинную и двухпартийную симпатию к Израилю и поддерживалась одним из самых мощных лобби в мире, сейчас дико мечется между двумя полюсами. Один из них, демократический, дистанцируется от Израиля по своим собственным причинам: в прогрессивном пакете дискурс идентичности, Black Lives Matters и глубокие сомнения в отношении Израиля находятся вместе. Второй, республиканский, по-прежнему в значительной степени поддерживает Израиль, но часть его с глубокой тревогой наблюдает за нынешним правительством, делая акцент на его противостоянии реформаторским течениям в иудаизме" , - пишет комментатор.