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Амит Сегаль: Спасибо, пироман Гали Бахарав-Миара
26.07.2023 07:04 Аркадий Бочаровский

Амит Сегаль: Спасибо, пироман Гали Бахарав-Миара


Политический комментатор Амит Сегаль подверг критике юридического советника правительства Гали Бахарав-Миара после представления ею в БАГАЦ своей позиции по поводу закона об отстранении премьер-министра от власти.

Сегаль отметил, что "после утреннего заседания фракции Яадут А-Тора от всего сердца благодарю юридического советника за то, что она встала с канистрой бензина, чтобы потушить им пожар", - имея в виду представление законопроекта о приравнивании  изучения Торы к военной службы.

По мнению Сегаля, "предложение отменить поправку к Основному закону на шаткой инфраструктуре, которая была построена поверх шаткой инфраструктуры (добро пожаловать в мир "квазисудебного молчания"), и все это для того, чтобы отстранить Нетаниягу от переговоров о компромиссе, - это не совет, это пиромания".

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