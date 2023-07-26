



Амит Сегаль: Спасибо, пироман Гали Бахарав-Миара



Политический комментатор Амит Сегаль подверг критике юридического советника правительства Гали Бахарав-Миара после представления ею в БАГАЦ своей позиции по поводу закона об отстранении премьер-министра от власти.



Сегаль отметил, что "после утреннего заседания фракции Яадут А-Тора от всего сердца благодарю юридического советника за то, что она встала с канистрой бензина, чтобы потушить им пожар", - имея в виду представление законопроекта о приравнивании изучения Торы к военной службы.



По мнению Сегаля, "предложение отменить поправку к Основному закону на шаткой инфраструктуре, которая была построена поверх шаткой инфраструктуры (добро пожаловать в мир "квазисудебного молчания"), и все это для того, чтобы отстранить Нетаниягу от переговоров о компромиссе, - это не совет, это пиромания".