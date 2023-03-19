



Амит Сегаль: Смягчение реформ коалицией - бред

Политический комментатор Амит Сегал резко критикует поведение коалиции, когда дело доходит до объяснения смягчения правовой реформы, и говорит, что это - просто бред.





Глава комиссии по законодательству Симха Ротман объяснил, какие пункты коалиция значительно смягчила по сравнению с тем, какими они были изначально. Однако коалиция не выступила с заявлением для СМИ, чтобы объяснить изменения и различия между смягченными разделами и первоначальными.



По словам Сегаля: "Причудливое медийное шарлатанство коалиции действительно поражает. Они вскользь публикуют планы комиссии по законодательству, не объясняя, не подчеркивая различий. Это бред".



