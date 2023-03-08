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Амит Сегаль объяснил как закончится кризис правовой реформы
08.03.2023 17:23 Аркадий Бочаровский

Амит Сегаль объяснил как закончится кризис правовой реформы


Политический комментатор Амит Сегаль прокомментировал встречу между Яриво Левиным,  Симхой Ротманом, и командой профессора Юваля Альбашана, предложившего компромиссный набросок в реформе судебной системы.

Сегаль попытался оценить, что будет дальше, и написал: "Что происходит сейчас? Левин и Ротман встречаются с Фридманом, Альбашаном, Яроном и Эйландом. Что будет дальше? Оппозиция выступает против этого плана, за исключением Ганца, который публично молчит".

Сегал отмечает, что "у коалиции есть три варианта: остановить принятие закона, чего они обещали не делать. Сойтись на другом наброске, который в настоящее время не просматривается. Принять реформу в стиле Альбашана Фридмана. Я бы поставил на третий вариант.

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