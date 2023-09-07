



Амит Сегаль: мы живем на поле чудес



Влиятельный политический комментатор Амит Сегаль на своей странице в Twitter обрушился на бывшего заместителя юридического советника правительства Дину Зильбер после интервью, которое та дала радио Решет Бет.



Зильбер сказала по поводу вчерашнего выступления спикера Кнессета Амира Оханы: "Вместо угроз спикеру Кнессета было бы уместно воспользоваться своим положением и выступить не с политической, а с государственной речью. Я против капитуляции перед терроризмом". За Охану ответил Сегаль.



"Мы живем на поле чудес. Государственный чиновник, произнесший наглые политические речи в Кнессете и получивший постоянное эфирное время на радиостанции сразу после того, как защитил ее с помощью неубедительных юридических доводов, теперь призывает политиков не произносить политических речей".