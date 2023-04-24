



Амит Сегаль: Из всех тошнотворных спектаклей Бен Каспит - самый отвратительный



Журналист "Маарив" и ведущий радиостанции "Радио 103" Бен Каспит опубликовал утром 24 апреля видео с военного кладбища. Он написал: "Убитый горем брат инициировал это видео "Павшие ЦАХАЛа присоединяются к протесту". После сотен полученных резких комментариев он удалил видео.





На видео показано военное кладбище с развевающимися израильскими флагами (флаги были установлены Министерством обороны, как это делается каждый год перед Днем памяти), а в титрах говорится, что павшие ЦАХАЛа также присоединяются к протесту против правовой реформы.



על הסרטון מעורר החלחלה - כבר דיברתי. בואו רגע נתמקד בשיקול הדעת ותפיסת המציאות של בן כספית. הוא אשכרה האמין - וכתב לנו - שמשפחות "כל החללים.." נתנו אישור. שתבינו - מדובר על *מאות!* קברים. כולן נתנו אישור בלי יוצא מן הכלל? אתם קולטים שזה מה שבן כספית האמין?https://t.co/LRJB6TNcVk pic.twitter.com/BuCU0ORKhB — Ronen Rabinovici רונן רבינוביץ׳ (@RRabinovici) April 24, 2023

Комментатор 12-го канала Амит Сегаль в шоке написал в Твиттере о видео: "Из всех отвратительных представлений, а такие, дай Бог, были со всех сторон, видео, в котором используются надгробия павших солдат ЦАХАЛа и их мобилизуют на протест против правовой реформы, является вершиной рекордов".