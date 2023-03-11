



Амит Сегаль: что скажет Коби Шабтай

На фоне бурных событий в полиции Израиля и отстранения от должности начальника тель-авивского округа Ами Эшада, начальника полиции Коби Шабтай объявил, что выступит с "драматическим заявлением" сегодня вечером (суббота) в 20:00.



В интернете появились слухи о намерениях полицейского босса, но, по словам политического комментатора Амита Сегаля, главное намерение Шабтая, согласно полицейским источникам, "не уйти в отставку, а лишь подробно изложить историю с Эшадом".

