



Амир Охана призывает обе стороны протестующих избегать насилия

Тысячи сторонников правительства протестуют в Иерусалиме против ожидаемой остановки судебной реформы.



"Наш голос не менее важен, чем голос пилотов", — скандируют они. — "Мы точно знаем, за кого мы голосовали. Недопустимо, чтобы фракция элит могла довести страну до этого момента. Мы одна нация".



Спикер Кнессета от партии "Ликуд" Амир Охана обратился к митингующим и призвал "приглушить пламя и избегать насилия".



"Мы переживаем сложный, бурный и деликатный период. Среди нас нет врагов. Есть одна нация, которая разделилась по поводу нашего пути и надеется на лучшие времена. Давайте осуществим эту надежду вместе", - призвал Охана.

