



Амихая Шикли встретили криками “Позор!” у входа в синагогу в Нью-Йорке

Министра по делам диаспоры Амихая Шикли в субботу, 3 июня, протестующие против судебной реформы встретили скандированием “Позор!” у входа в синагогу на Манхэттене.



Согласно сообщениям израильских СМИ, один из протестующих заявил, что Шикли и депутат Симха Ротман, возглавляющие комитет Кнессета по конституции, закону и справедливости, “утратили всякую общественную легитимность”.



В ответ Шикли заявил членам общины, что “не о чем волноваться, потому что протестующие получают деньги за демонстрации”. Тогда протестующие, которые до недавнего времени служили летчиками-резервистами, показали членам общины свои фотографии и объяснили об опасностях судебной реформы.



Инцидент с Шикли произошел после того, как депутат Кнессета Симха Ротман отнял мегафон у протестующей на улице Нью-Йорка.