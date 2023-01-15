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Амихай Шикли ушел из Кнессета
15.01.2023 11:15 Аркадий Бочаровский

Амихай Шикли ушел из Кнессета

В "Ликуде" продолжают применять так называемый "норвежский закон" - сегодня утром 14 января министр диаспоры Амихай Шикли подал прошение о выходе из состава Кнессета, его заменит  Амит Халеви, который возвращается в зал заседаний после 1,5 лет отсутствия.

Амихай Шикли станет четвертым министром от "Ликуда", покинувшим Кнессет, наряду с еще двумя министрами от других партий, входящих в коалицию.

Вместо Шикли в Кнессет вернется бывший депутат Кнессета Амит Халеви, который был избран на праймериз "Ликуда" по Иерусалимского округа. Он занял 36-е место и стал третьим религиозным депутатом, попавшим в Кнессет по "норвежскому закону".

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