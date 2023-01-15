



Амихай Шикли ушел из Кнессета

В "Ликуде" продолжают применять так называемый "норвежский закон" - сегодня утром 14 января министр диаспоры Амихай Шикли подал прошение о выходе из состава Кнессета, его заменит Амит Халеви, который возвращается в зал заседаний после 1,5 лет отсутствия.



Амихай Шикли станет четвертым министром от "Ликуда", покинувшим Кнессет, наряду с еще двумя министрами от других партий, входящих в коалицию.



Вместо Шикли в Кнессет вернется бывший депутат Кнессета Амит Халеви, который был избран на праймериз "Ликуда" по Иерусалимского округа. Он занял 36-е место и стал третьим религиозным депутатом, попавшим в Кнессет по "норвежскому закону".