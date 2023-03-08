



Амихай Шикли: протестующие-резервисты — это “подарок ХАМАСу, Ирану и “Хизбалле”

Министр по делам диаспоры Амихай Шикли заявил в среду, что солдаты-резервисты, которые отказываются явиться на службу в знак протеста против пересмотра судебной системы, вручают подарок иранским и палестинским террористическим группировкам.



“Это наносит ущерб безопасности государства и его способности к сдерживанию. Это подарок врагам Израиля — ХАМАСу, Ирану и “Хизбалле”, — сказал Шикли новостному сайту Ynet.



“Акции протеста проходят с угрозами — либо остановить [законодательный блиц] на 60 дней, либо будет гражданское восстание”, — заявил Шикли.



Комментарии Шикли, члена партии “Ликуд”, прозвучали на следующий день после того, как премьер-министр предостерег законодателей от своей партии против уничижительного отношения к солдатам-резервистам, которые отказались служить в знак протеста против судебной реформы правительства.



