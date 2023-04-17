



Амихай Элиягу отменил финансирование проекта “Шабат Исраэлит”

Министр наследия Амихай Элиягу из партии “Оцма Йегудит” принял решение отменить финансирование проекта “Шабат Исраэлит”, который позволял десяткам памятников, монументов и исторических мест оставаться открытыми по субботам.



Председатель движения “Свободный Израиль”, Ури Кейдар отреагировал на решение министра Амихая Элиягу.



“Закрытие проекта “Шабат Исраэлит” – еще один шаг, который указывает на то, что Нетаниягу позволяет правительству религиозного диктата, которое он создал, полностью им руководить. Это происходит даже тогда, когда “Ликуд” стремительно теряет мандаты. Нетаниягу может винить только самого себя. Если он решил создать коалицию с бандой пироманов, нечего удивляться, что они сжигают все на своем пути. Они объявили войну субботе в формате, принятом большинством общества и ответом им тоже будет война”, – заявил Ури Кейдар..