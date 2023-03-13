Ами Эшед не принял извинений Коби Шабтая
Корреспондент Гаарец Джош Бренер рассказал о том, что сегодня произошла конфронтация между начальником тель-авивского округа Эми Эшедом и начальником полиции Израиля Коби Шабтаем.
Шабтай сказал: “Я прошу прощения у всех вас и у Ами за то, что произошло”.
Эшед резко ответил: “Я не принимаю извинений, вы опорочили мое имя “.
Шабтай: “Я не позволю никому (Бен-Гвиру) вбить клин между нами”.
Полицейские начальники прокомментировали: “Шабтай потерял доверие офицеров”.