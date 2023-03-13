



Ами Эшед не принял извинений Коби Шабтая

Корреспондент Гаарец Джош Бренер рассказал о том, что сегодня произошла конфронтация между начальником тель-авивского округа Эми Эшедом и начальником полиции Израиля Коби Шабтаем.



Шабтай сказал: “Я прошу прощения у всех вас и у Ами за то, что произошло”.



Эшед резко ответил: “Я не принимаю извинений, вы опорочили мое имя “.



Шабтай: “Я не позволю никому (Бен-Гвиру) вбить клин между нами”.



Полицейские начальники прокомментировали: “Шабтай потерял доверие офицеров”.