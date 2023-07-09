



Ами Эшед хочет стать генеральным директором мэрии Тель-Авива



Политический обозреватель Яаков Бардуго рассказал о том, как вышедший в отставку начальник тель-авивского округа полиции Ами Эшед намерен использовать нажитый им”политический капитал”.



По информации Бардуго, Эшед метит на пост генерального директора мэрии Тель-Авива. Его якобы хочет использовать в качестве “козыря” борющаяся за пост мэра Тель-Авива влиятельный функционер Еш Атид Орна Барбивай.



В то же время у сидящего в кресле мэра уже более четверти века Рона Хульдаи нет планов покидать свой пост - и он также намерен использовать Эшеда в своей борьбе с Барбивай.

