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Ами Эшед хочет стать генеральным директором мэрии Тель-Авива
09.07.2023 08:25 Аркадий Бочаровский

Ами Эшед хочет стать генеральным директором мэрии Тель-Авива


Политический обозреватель Яаков Бардуго рассказал о том, как вышедший в отставку начальник тель-авивского округа полиции Ами Эшед намерен использовать нажитый им”политический капитал”.

По информации Бардуго, Эшед метит на пост генерального директора мэрии Тель-Авива. Его якобы хочет использовать в качестве “козыря” борющаяся за пост мэра Тель-Авива влиятельный функционер Еш Атид Орна Барбивай.

В то же время у сидящего в кресле мэра уже более четверти века Рона Хульдаи нет планов покидать свой пост - и он также намерен использовать Эшеда в своей борьбе с Барбивай.
 

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