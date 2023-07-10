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Американское предложение по разрешению кризиса с Хизбаллой на Хар Дов
10.07.2023 08:51 Аркадий Бочаровский

Американское предложение по разрешению кризиса с Хизбаллой на Хар Дов


Израильские СМИ сообщают о том, что в  последние дни Израилю было передано американское предложение по разрешению кризиса с Хизбаллой в районе Хар Дов.

Согласно предложению, Хизбалла согласиться убрать форпосты, созданные на израильской стороне границы с Ливаном в районе Хар Дов более двух месяцев назад - в обмен на то, что ЦАХАЛ прекратит строительство барьера, который он начал возводить в деревне Раджар, часть которой находится внутри ливанской стороны.

Хизбалла рассматривает строительство барьера в этом районе как нарушение ливанского суверенитета, а израильские эксперты полагают, что именно из-за этого на прошлой неделе по этому району была выпущена противотанковая ракета.

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