



Американское предложение по разрешению кризиса с Хизбаллой на Хар Дов



Израильские СМИ сообщают о том, что в последние дни Израилю было передано американское предложение по разрешению кризиса с Хизбаллой в районе Хар Дов.



Согласно предложению, Хизбалла согласиться убрать форпосты, созданные на израильской стороне границы с Ливаном в районе Хар Дов более двух месяцев назад - в обмен на то, что ЦАХАЛ прекратит строительство барьера, который он начал возводить в деревне Раджар, часть которой находится внутри ливанской стороны.



Хизбалла рассматривает строительство барьера в этом районе как нарушение ливанского суверенитета, а израильские эксперты полагают, что именно из-за этого на прошлой неделе по этому району была выпущена противотанковая ракета.