



Американский генерал: Россию ждет "деимпериализация"

Американский генерал, экс-командующий войсками Соединненых Штатов в Европе Бен Ходжес считает, что Россию ждет "деимпериализация" и прекращение существования.



В своем Twitter он также прокомментировал слова экс-спецпредставителя Госдепа по Украине Курта Волкера, который говорил, что все "империалистические" войны РФ начались с Грузии, а не Украины.



"Люди сейчас сосредоточены на Украине, однако империалистические войны России против соседей начались не в Украине, а в Грузии в 2008 году. Россия оккупировала часть Молдовы. Они сейчас более жестоки в Украине, захватывают больше территорий в Украине, но это все взаимосвязано, это часть одного целого. Мы не можем забывать, что Россия все еще в Грузии", — заявил американский дипломат грузинским изданиям.

