Американский генерал: Россию ждет "деимпериализация"

Американский генерал, экс-командующий войсками Соединненых Штатов в Европе Бен Ходжес считает, что Россию ждет "деимпериализация" и прекращение существования.



В своем Twitter он также прокомментировал слова экс-спецпредставителя Госдепа по Украине Курта Волкера, который говорил, что все "империалистические" войны РФ начались с Грузии, а не Украины.



"Люди сейчас сосредоточены на Украине, однако империалистические войны России против соседей начались не в Украине, а в Грузии в 2008 году. Россия оккупировала часть Молдовы. Они сейчас более жестоки в Украине, захватывают больше территорий в Украине, но это все взаимосвязано, это часть одного целого. Мы не можем забывать, что Россия все еще в Грузии", — заявил американский дипломат грузинским изданиям.



I think that US war-aims for this conflict should include "de-imperialization" of Russia. It seems to me that we are seeing the beginning of the end of the Russian Federation as it looks today. We need to be prepared for this...we were not prepared for the end of the USSR. https://t.co/tXpx6m3KmU