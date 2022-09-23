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Американский еврейский комитет похвалил Лапида
23.09.2022 21:15 Алина Груднева

Американский еврейский комитет похвалил Лапида

Американский еврейский комитет (AJC) похвалил призыв премьер-министра Яира Лапида к решению о создании двух государств.

 
В свою очередь, правозащитная организация раскритиковала ответ Палестинской автономии.
 
"Давняя политика AJC заключается в том, что прочное решение, основанное на сосуществовании двух государств, является единственным реалистичным решением израильско-палестинского конфликта. Оно должно быть достигнуто путем прямых двусторонних переговоров между сторонами", — сказано в заявлении.
 
Уточняется, что Соединенные Штаты и арабские страны могут сыграть полезную роль в этом процессе.

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