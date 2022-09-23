



Американский еврейский комитет похвалил Лапида

Американский еврейский комитет (AJC) похвалил призыв премьер-министра Яира Лапида к решению о создании двух государств.

В свою очередь, правозащитная организация раскритиковала ответ Палестинской автономии.

"Давняя политика AJC заключается в том, что прочное решение, основанное на сосуществовании двух государств, является единственным реалистичным решением израильско-палестинского конфликта. Оно должно быть достигнуто путем прямых двусторонних переговоров между сторонами", — сказано в заявлении.

Уточняется, что Соединенные Штаты и арабские страны могут сыграть полезную роль в этом процессе.