



Американский адвокат: Судебная реформа ослабит позиции Израиля

Известный американский адвокат и профессор Алан Дершовиц заявил на радио "Галей ЦАХАЛ", что запланированные правительством реформы судебной системы Израиля откроют еврейское государство для большей международной критики и затруднят защиту Израиля такими сторонниками, как он.



"Я не сомневаюсь, что если план будет реализован, это ослабит позиции Израиля и позиции его Верховного суда (БАГАЦа) в мире, я, конечно, боюсь, что таким людям, как я, будет гораздо труднее защищать Израиль от его критиков", - заявил Дершовиц.