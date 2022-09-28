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Американские студенты поддерживают бойкот Израиля
28.09.2022 19:48 Александр Юзовский

Американские студенты поддерживают бойкот Израиля

Опрос, проведенный среди американских студентов по поводу деятельности BDS (Boycott, Divestment and Sanctions, или "Бойкот, изоляция и санкции") в кампусах американских вузов показал, что в последние годы студенты стали чаще сталкиваться с призывами к бойкоту Израиля.

Согласно данным опроса, опубликованным МИД Израиля, 49% американских студентов заявили, что сталкивались с призывами к бойкоту Израиля и многие из них высказались об этой идее позитивно: 56% из числа столкнувшихся с пропагандой BDS и 28% всех студентов.

В то же время, 48% студентов видят в Израиле "достояние".

Также в ходе исследования, инициированного МИД Израиля, выяснилось, что больше всего симпатизируют еврейскому государству сторонники Республиканской партии, значительно меньше - сторонники демократов и аполитичные студенты.

С возрастом поддержка Израиля увеличивается. Кроме того, мужчины симпатизируют еврейскому государству больше, чем женщины.

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