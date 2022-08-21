



"Американские истребители для арабских стран - хлам"





Издание Military Watch опубликовало статью о поставках американских военных самолетов для арабских государств.



Авторы материала утверждают, что США намеренно поставляют арабам “хлам”.



Арабские армии, в особенности египетская и иракская, купили много истребителей-бомбардировщиков F-15 и F-16. Но перед продажами с этих самолетов снимают современное вооружение - управляемые ракеты и передовые электронные технологии.



Кроме того, накладываются жесткие ограничения на то, где и когда такие самолеты могут применяться.



На иракских F-16, например, нет тех вооружений и той электроники, которые есть на аналогичных моделях, находящихся на вооружении американской и израильской армии. Таким образом, эти самолеты не могут предотвратить вторжение израильских ВВС в воздушное пространство Ирака.