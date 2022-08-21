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"Американские истребители для арабских стран - хлам"
21.08.2022 09:15 Аркадий Бочаровский

"Американские истребители для арабских стран - хлам"



Издание Military Watch опубликовало статью о поставках американских военных самолетов для арабских государств.

Авторы материала утверждают, что США намеренно поставляют арабам “хлам”.

Арабские армии, в особенности египетская и иракская, купили много истребителей-бомбардировщиков F-15 и F-16. Но перед продажами с этих самолетов снимают современное вооружение - управляемые ракеты  и передовые электронные технологии.

Кроме того, накладываются жесткие ограничения на то, где и когда такие самолеты могут применяться.

На иракских  F-16, например, нет тех вооружений и той электроники, которые есть на аналогичных моделях, находящихся на вооружении американской и израильской армии. Таким образом, эти самолеты не могут предотвратить вторжение израильских ВВС в воздушное пространство Ирака.

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