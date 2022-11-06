



Американская субмарина с 24 ядерными ракетами вошла в Средиземное море - СМИ

Атомная подлодка ВМС США Rhode Island вошла в Средиземное море на фоне обострения ядерной риторики со стороны России, сообщает La Repubblica.



Сообщается, что Rhode Island была замечена три дня назад в порту Гибралтар. СМИ отмечает, что подлодки такого класса могут месяцами находиться под водой, оставаясь незамеченными, поэтому появление атомной субмарины в одном из главных портов Европы, вероятно, свидетельствует о желании американцев "послать четкий сигнал Кремлю".



Подлодка Rhode Island является носителем 24 многоступенчатых межконтинентальных баллистических ракет Trident II, оснащенных термоядерными боеголовками. Отмечается, что каждая из ракет может нести на себе до 14 термоядерных боеголовок, которые могут поражать защищенные цели наподобие шахт пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет противника или же его командных пунктов, размещенных в подземных бункерах.



Дальность полета ракеты Trident II, заявленная ее производителем, корпорацией Lokheed Martin, превышает 12 тысяч километров, а максимальная скорость в терминальной фазе может достигать 29 тысяч км/ч или же более 8 000 м/с.