



Американская компания построит в Польше атомную электростанцию

Американская компания Westinghouse Electric, вероятно, станет стратегическим партнером Варшавы в проекте строительства первой в стране атомной электростанции, заявил вице-премьер правительства Польши Яцек Сасин.



Соглашение еще не подписано, однако есть "множество признаков", что именно Westinghouse будет строить польскую АЭС. Кроме того, как отметил Сасин, параллельно Польша может реализовать еще один атомный проект — на этот раз с Южной Кореей.



Заявление прозвучало спустя несколько дней после встречи делегации Польши с главой министерства энергетики США Дженнифер Гранхолм. После переговоров Варшава подтвердила планы ввести первый ядерный реактор в эксплуатацию к 2033 году.



Строительство АЭС предусмотрено и одним из пунктов польско-американского межправительственного соглашения, которое стороны подписали в феврале прошлого года.



Польша уже начала реализацию программы ядерной энергетики и планирует до 2043 года построить шесть ядерных реакторов.