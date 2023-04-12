



Американская баскетболистка напишет книгу о 10 месяцах в российской тюрьме

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер, которая провела 10 месяцев в российской тюрьме по обвинению в контрабанде и хранении наркотиков, анонсировала написание мемуаров, пишет Independent.



Грайнер с 2015 года выступала за екатеринбургский клуб УГМК и была задержана 17 февраля 2022 года в аэропорту Шереметьево, куда она прибыла авиарейсом из Нью-Йорка. Во время прохождения через зеленый коридор таможни служебная собака указала на наличие в багаже пассажирки наркотических средств.



При осмотре в боковом кармане рюкзака и чемодана спортсменки обнаружили вейпы (картриджи для электронных сигарет) со специфическим запахом. Впоследствии экспертиза установила, что это масло каннабиса, отнесенное в России к наркотическим средствам.



Сама спортсменка в ходе следствия и в суде утверждала, что на самолет собиралась в спешке и просто забыла выложить запрещенный в России препарат, который у нее на родине относится к лекарственным средствам. Наркотик ей прописали в США как обезболивающее.



В августе прошлого года суд приговорил баскетболистку к 9 годам колонии и штрафу в размере 1 млн. долларов. Грайнер была освобождена, когда ее обменяли на россиянина Виктора Бута.



По словам Грайнер, она хочет рассказать о своем “непостижимом опыте ареста и пребывания в колонии в России”, чтобы привлечь внимание общественности к другим американцам, задержанным за рубежом.



Баскетболистка “в ярких деталях” расскажет “о болезненном опыте” и о сложностях с “ориентировкой в “византийской” правовой системе России на языке, которым она не владеет”.



Ожидается, что книга выйдет весной 2024 года.



