



Американо-израильские учения отрабатывали удар по "иранским ядерным объектам"

В рамках совместных учений ВВС Израиля и Центрального командованиея США американские стратегические бомбардировщики B-52 в среду отрабатывали удар по наземным целям на юге Израиля.



В новостях 12 канала во вторник вечером без ссылки на источник сообщалось, что цели в пустыне Негев будут имитировать иранские ядерные объекты. Канал сообщил, что бомбардировщики сбросят 100 тонн взрывчатки для уничтожения бункеров, также без ссылки на какой-либо источник.



Однако официальный представитель США в беседе с американскими СМИ заявил, что во время учений не будет макетов иранских целей, и что учения не были ориентированы на какого-либо конкретного противника, а скорее предназначались для демонстрации возможностией Ирану и Китаю.



ЦАХАЛ не планирует публиковать какие-либо заявления или сообщения в СМИ об учениях, пока они не закончатся, и только после того, как ЦЕНТКОМ официально завершит их.



Рекламное видео, опубликованное CENTCOM во вторник, показало широкий спектр военных действий в рамках учений, получивших название Juniper Oak 2023.

Juniper Oak 23.2 has just begun... pic.twitter.com/DN8tVsGT3D — U.S. Central Command (@CENTCOM) January 24, 2023

Учения под руководством США, в которых задействовано более 140 самолетов, 12 военно-морских кораблей и артиллерийские системы обеих стран, завершатся в конце этой недели, заявили как ЦАХАЛ, так и ЦЕНТКОМ.Высокопоставленный представитель министерства обороны США сказал, что учения были направлены на то, чтобы показать противникам, таким как Иран, что Вашингтон не слишком отвлекается на вторжение России в Украину и угрозы со стороны Китая мобилизовать крупные вооруженные силы.Логотип Juniper Oak 2023. (ЦЕНТКОМ)CENTCOM в своем заявлении заявил, что силы будут отрабатывать совместное командование и управление, воздушные операции в морских надводных боевых действиях, боевые действия по поиску и спасению, электронные атаки, подавление ПВО противника, координацию ударов и разведку, а также перехват с воздуха.По сообщениям американских СМИ, из 142 самолетов, задействованных в учениях, 100 — американские, в том числе четыре стратегических бомбардировщика B-52, четыре истребителя F-35, 45 истребителей F/A-18 и два беспилотника MQ-9 Reaper.CENTCOM заявил, что истребители F-15 и F-16, боевые вертолеты AC-130, вертолеты Apache и другие спасательные и дозаправочные самолеты, включая Boeing KC-46, который Израиль, как ожидается, получит в 2025 году, также будут участвовать.В ЦАХАЛ заявили, что самолеты будут отрабатывать «различные сценарии», в том числе наносить удары по целям, имитирующим морские угрозы, и сбрасывать боевые патроны американских бомбардировщиков на юге Израиля.РЕКЛАМАВ учениях участвуют 12 кораблей ВМС, в том числе шесть кораблей ВМС Израиля и шесть кораблей США, последние из которых включают авианосную ударную группу.Израильские и американские военно-морские корабли видны в восточной части Средиземного моря во время учений Juniper Oak 2023, 24 января 2023 года. (CENTCOM)В ЦАХАЛе заявили, что в учениях примут участие корветы класса Sa'ar 5 ВМС Израиля и подводная лодка. Корветы должны дозаправляться с американского танкера пополнения запасов во время учений, «чтобы расширить радиус действия и районы операций ЦАХАЛа в обычных и чрезвычайных ситуациях», — говорится в сообщении.CENTCOM и ЦАХАЛ заявили, что в учениях также будут задействованы высокомобильные артиллерийские ракетные системы и реактивные системы залпового огня, а также пехота и силы специального назначения.Приблизительно 6400 военнослужащих США присоединяются к 1100 израильским военнослужащим для участия в учениях. За учениями будут наблюдать старшие командиры ЦЕНТКОМа, включая его начальника Майкла Куриллу.CENTCOM HC-130J дозаправляет вертолет IAF Sikorsky CH-53 «Ясур» над северным Израилем во время учений Juniper Oak 2023, 24 января 2023 г. (CENTCOM)Чиновник, который разговаривал с американскими СМИ, сказал, что это были «наиболее важные учения между Соединенными Штатами и Израилем на сегодняшний день», сославшись на огромное количество задействованных самолетов и личного состава.Он сказал, что учения не были ориентированы на конкретную страну, но региональные противники, такие как Иран, обратят на них внимание. «Масштабы учений имеют отношение к целому ряду сценариев, и Иран может сделать из этого определенные выводы», — цитирует чиновника NBC News.«Это на самом деле предназначено главным образом для того, чтобы подвести черту под нашей способностью делать что-то в таком масштабе с израильтянами против целого ряда различных угроз. Но, знаете, меня не удивит, если Иран увидит масштаб и характер этой деятельности и поймет, на что мы вдвоем способны», — добавил источник.Артиллерийские системы CENTCOM запускают ракеты во время учений Juniper Oak 2023, 24 января 2023 г. (CENTCOM)Израиль регулярно проводит различные учения с американскими военными в стране, в том числе учения военно-воздушных сил и учения по противоракетной обороне.РЕКЛАМАВ ноябре ЦАХАЛ и американские военные провели серию совместных воздушных учений , имитирующих удары по Ирану и его региональным террористическим марионеткам.Тогдашний глава ЦАХАЛа Авив Кохави заявил, что совместная деятельность с американскими военными на Ближнем Востоке будет «значительно расширена».