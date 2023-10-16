



Американцы поддерживают Израиль, и хотят, чтобы ХАМАС был уничтожен – опрос

Согласно результатам опроса, большинство американцев поддерживают Израиль в его войне с ХАМАС. Опрос Rasmussen Reports, проведенный среди 1007 вероятных избирателей, спрашивал, согласны ли они с тем, что у Израиля нет иного выбора, кроме как добиваться полного уничтожения ХАМАС в Газе. С этим согласились 66%, а не согласились только 19%.



И это несмотря на то, что на вопрос о том, кто, по их мнению, больше виноват в израильско-палестинском конфликте, гораздо меньшее количество – 53% – ответили, что больше виноваты палестинцы, 10% – Израиль, а 24% ответили, что обе стороны разделяют вину.



В опросе Economist/YouGov были получены схожие цифры: 39% ответили, что в "эскалации насилия" виновата палестинская сторона, 10% – Израиль, и только 19% заявили, что виноваты обе стороны. Остальные, почти треть, не определились.



Представители старших возрастных групп, 45-64 и 65+, гораздо чаще винят палестинцев (47% и 60% соответственно), и лишь незначительное число опрошенных обвиняют Израиль (8% и 4%). В более молодых группах 18-29 и 30-44 лет наиболее предпочтительным ответом был "не уверен" (43% и 40%), а вторым по популярности (23% и 20%) – обвинение обеих сторон в равной степени.



В этих ответах следует учитывать тот факт, что только 37% опрошенных ответили, что слышали "много" об "эскалации насилия в Израиле и Палестине". 45% ответили, что слышали "немного", а 18% – что "вообще ничего не слышали".



Опрос также показал, что если в отношении "израильско-палестинского конфликта" нет абсолютного большинства, поддерживающего Израиль в целом, то палестинцев поддерживают очень немногие. Из 1500 опрошенных 42% заявили, что их "симпатии больше на стороне" израильтян, а 22% сказали, что их симпатии примерно равны. Только 9% сказали, что больше симпатизируют палестинцам. Более четверти (27%) не определились.



Что касается политики США, то подавляющее большинство (61%) заявили, что защита Израиля должна быть "очень важной" или "в некоторой степени важной" целью. Число тех, кто сказал, что это "не слишком важно" или "совсем не важно", исчисляется единицами – 8% и 6% соответственно.

