



Американцы пересматривают проект безвизового въезда с Израилем



В настоящее время американская администрация пересматривает возможность включения Израиля в проект по освобождению от визового режима. Об этом газете Исраэль Ха Йом сообщили высокопоставленные израильские чиновники.



Это происходит несмотря на то, что Израиль выполнил все требования США, начиная с законодательных и заканчивая созданием передовых систем обмена информацией. Проблема обмена криминальной информацией - вопреки предыдущим сообщениям в израильских СМИ была решена неделю назад, так что проволочки в Белом доме носят чисто политический характер.



В связи с этим израильский источник прокомментировал: "В ближайшие дни мы узнаем, с нами американцы или против нас".

