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Американцы пересматривают проект безвизового въезда с Израилем
17.07.2023 08:50 Аркадий Бочаровский

Американцы пересматривают проект безвизового въезда с Израилем


В настоящее время американская администрация пересматривает возможность включения Израиля в проект по освобождению от визового режима. Об этом газете Исраэль Ха Йом сообщили высокопоставленные израильские чиновники.

Это происходит несмотря на то, что Израиль выполнил все требования США, начиная с законодательных и заканчивая созданием передовых систем обмена информацией. Проблема обмена криминальной информацией - вопреки предыдущим сообщениям в израильских СМИ была решена неделю назад, так что проволочки в Белом доме носят чисто политический характер.

 В связи с этим израильский источник прокомментировал: "В ближайшие дни мы узнаем, с нами американцы или против нас".
 

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