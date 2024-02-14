



Американцы отвергли предложенное Путиным прекращение огня

Предложение президента России Владимира Путина о прекращении огня в Украине, целью которого было “заморозить” конфликт, было отвергнуто Соединенными Штатами после контактов между посредниками, сообщили Reuters три российских источника, знакомых с ходом обсуждений.



Американский источник отрицает наличие официального контакта и говорит, что Вашингтон не будет участвовать в переговорах, которые не касаются Украины.



По словам российских источников, в 2023 году Путин публично и в частном порядке через посредников, в том числе через арабских партнеров Москвы на Ближнем Востоке и других, дал понять Вашингтону, что готов рассмотреть возможность прекращения огня на Украине.



Путин предлагал заморозить конфликт на нынешних линиях и не желал уступать ни одной из украинских территорий, контролируемых Россией. Reuters пишет, что это - признак того, что в Кремле осознали, что подобный исход будет для них наилучшим из всех возможных.



"Контакты с американцами ни к чему не привели", - сказал Reuters на условиях анонимности высокопоставленный российский источник, знакомый с ходом обсуждений в конце 2023 - начале 2024 года.



Второй российский источник, осведомленный о контактах, сказал Reuters, что американцы через посредников сообщили Москве, что не будут обсуждать возможное прекращение огня без участия Украины, и поэтому контакты закончились провалом.



Третий источник, знакомый с ходом обсуждений, сказал: "С американцами все провалилось". По словам источника, американцы не хотели давить на Украину.



О масштабах контактов - и их провале - ранее не сообщалось.



Официальные российские, американские и украинские представители отказались от комментариев.



