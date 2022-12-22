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Америка будет отказывать в визах израильтянам
22.12.2022 07:14 Аркадий Бочаровский

Америка будет отказывать в визах израильтянам

США рассматривают возможность отказа в визах израильтянам, подозреваемым в насилии в отношении палестинцев.

Посольство США в Иерусалиме внимательно изучает случаи насилия со стороны израильтян в отношении палестинцев на территориях Иудеи и Самарии, сообщает газета "Исраэль Ха Йом".

Согласно сообщению, посольство рассматривает возможность внесения имен этих израильтян в “черный список” для получения въездной визы в США, что является прецедентным и жестким шагом.
 

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