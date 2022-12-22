



Америка будет отказывать в визах израильтянам

США рассматривают возможность отказа в визах израильтянам, подозреваемым в насилии в отношении палестинцев.



Посольство США в Иерусалиме внимательно изучает случаи насилия со стороны израильтян в отношении палестинцев на территориях Иудеи и Самарии, сообщает газета "Исраэль Ха Йом".



Согласно сообщению, посольство рассматривает возможность внесения имен этих израильтян в “черный список” для получения въездной визы в США, что является прецедентным и жестким шагом.

