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АМАН: Хизбалла потеряла страх
10.07.2023 11:28 Аркадий Бочаровский

АМАН: Хизбалла потеряла страх


  
Оценки АМАН (военной разведки ЦАХАЛа) указывают на “эрозию сдерживания”  в отношении террористической организации Хизбалла.

Хизбалла осмелела и действует куда более нагло, чем раньше. В последнее время действия Хизбаллы характеризуются провокационными заявлениями, обстрелами противотанковыми средствами, ракетами, реактивными снарядами и попытками ограничить свободу действия ВВС.

Действует ли Хизбалла из высокомерия и чрезмерной самоуверенности или из стремления оправдать свое существование в связи с тяжелой ситуацией в Ливане - сотрудники службы безопасности предупреждают и видят опасность в эрозии сдерживания Хизбаллы. Эксперты АМАН говорят: "Мы действуем решительно против палестинского терроризма и слабо перед лицом реальных проблем на севере".

 

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