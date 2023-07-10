



АМАН: Хизбалла потеряла страх





Оценки АМАН (военной разведки ЦАХАЛа) указывают на “эрозию сдерживания” в отношении террористической организации Хизбалла.



Хизбалла осмелела и действует куда более нагло, чем раньше. В последнее время действия Хизбаллы характеризуются провокационными заявлениями, обстрелами противотанковыми средствами, ракетами, реактивными снарядами и попытками ограничить свободу действия ВВС.



Действует ли Хизбалла из высокомерия и чрезмерной самоуверенности или из стремления оправдать свое существование в связи с тяжелой ситуацией в Ливане - сотрудники службы безопасности предупреждают и видят опасность в эрозии сдерживания Хизбаллы. Эксперты АМАН говорят: "Мы действуем решительно против палестинского терроризма и слабо перед лицом реальных проблем на севере".



