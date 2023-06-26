



"Альтернатива для Германии" одержала победу на местных выборах

Ультраправая партия "Альтернатива для Германии" в Германии выиграла свои первые местные выборы в воскресенье, 25 июня, что стало дополнительным стимулом для партии, которая достигла рекордных высот в опросах общественного мнения, сообщает агентство "Франс-Пресс".



Роберт Сессельманн, юрист и региональный законодатель, занял первое место в ходе напряженного голосования на выборах главы округа в Зоннеберге в центральной земле Тюрингия, недалеко от границы с Баварией.



По данным избирательной комиссии, Сессельманн набрал 52,8% голосов.



Победа была одержана, несмотря на призывы основных партий к избирателям поддержать действующего кандидата, Йоргена Кёппера от консервативного ХДС.



Зоннеберг - один из самых маленьких районов Германии, в котором проживает всего 57 000 человек, но эта знаменательная победа делает его первым районом, в котором побеждает партия "Альтернатива для Германии" (AfD).



"Альтернатива для Германии", образованная в 2013 году, прошла в национальный парламент Германии в 2017 году, набрав 12,6% голосов, и в настоящее время находится на одном уровне в опросах с социал-демократами канцлера Олафа Шольца на фоне растущего недовольства правительством.



Партия имеет историю противоречивых заявлений, особенно в отношении Холокоста. В феврале 2017 года Хокке вызвал бурную реакцию, когда высказал мнение, что Германии следует прекратить продолжавшуюся десятилетиями традицию признания и искупления своего нацистского прошлого.



Председатель партии Александр Гауланд в 2018 году назвал нацистский период всего лишь "пятнышком птичьего помета в более чем 1000-летней успешной истории Германии".



Однако ранее он утверждал, что евреям не стоит бояться успешными результатами "Альтернативы для Германии" на выборах, и заявил, что готов встретиться с лидерами немецких евреев "в любое время".



Воскресное достижение произошло на фоне последних опросов, согласно которым поддержка "Альтернативы для Германии" достигла рекордных 18-20%, сравнявшись с социал-демократами канцлера Олафа Шольца и уступая лишь консервативному блоку ХДС/ХСС, сообщает агентство "Франс-Пресс".



Еще более высокие показатели у партии в бывших коммунистических восточногерманских землях Тюрингия, Бранденбург и Саксония, где в следующем году пройдут региональные выборы, на которых "Альтернатива для Германии" надеется добиться значительного прорыва.



