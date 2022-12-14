



"Альшейх шпионил за гражданами, шил дела и был полным провалом"



Председатель "Оцма Йегудит" и назначенный министр национальной безопасности, Итамар Бен-Гвир, отреагировал на заявления бывшего начальника полиции Рони Альшейха.



"Очень жаль, что не приняли поправку к закону о руководителях полиции в период его каденции, он бы ушел в отставку, и нам бы не был причинен тот огромный ущерб, который он нанес полиции на своем посту. По сей день очевиден ущерб, нанесенный пренебрежением к общественной безопасности, а он пытается прикрыть свой провал атакой СМИ



Мы не забыли, что Альшейх шпионил за гражданами, “шил дела”, был полным провалом на посту начальника полиции, а главное - не заботился о безопасности на улицах. Поправка к закону позволяет министру определять политику, принципы и правила, во времена Альшейха этих вещей не существовало, и поэтому полицию воспринимали так, как ее воспринимали".



Бен- Гвир добавил: "Слуга народа - это не уничижительный термин, но Альшейх, который не справился со своей ролью, придумал расследования против Нетаниягу и стал источником серийных сливов данных полицейских расследований, вверг всю страну в пучину пяти избирательных кампаний, нарушил права человека, он - последний, кто может говорить о полиции".