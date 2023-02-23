



Альшейх: Сделка Нетаниягу с правосудием спасет страну



Бывший начальник полиции Израиля Рони Альшейх вступил в дискуссию о правовой реформе в стране.



Альшейх написал в твиттере: “Я знаю, что Нетаниягу все эти годы решительно противился идее реформы - сделка о признании вины спасет страну, демократию и выведет нас из этой ситуации, даже ценой правосудия”.



О протестах против реформы Альшейх сказал: "Я надеюсь, что мы не дойдем до шагов, которые могут стать необратимыми. Невозможно контролировать сотни тысяч протестующих. Кто-то может оказаться на краю , кто-то, кто всегда был в тени, может совершить непоправимое".