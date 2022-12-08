



Альшейх и Данино подписались под письмом против Бен-Гвира шесть раз

В распространенном сегодня утром письме, подписанном десятками высокопоставленных бывших сотрудников полиции, содержится призыв сохранить независимость полиции. В документе говорится, что "независимость полиции необходима в демократической стране" и что "разделение ответственности между ЦАХАЛом и полицией Израиля является центральным столпом концепции безопасности. Держите политику подальше от них. Отстраните государственную безопасность и правоохранительные органы от политики".



В списке подписантов значатся 44 имени, но при ближайшем рассмотрении становится ясно, что подписавшиеся - одиночки. Бывший начальник полиции Рони Альшейх появляется 6 раз, бывший начальник полиции Шломо Ахаронишки также подписался 6 раз, Ассаф Хефец - 5, а имена Моше Каради и Йоханана Данино также были написаны в списке подписавших 6 раз.



Среди подписавших письмо есть Иегуда Вилек, начальник полиции с 1998 по 2003 год, но Вилек умер 3 года назад.



Недавно на форуме полицейских генералов шла оживленная дискуссия о том, как и стоит ли выражать поддержку нынешнему начальнику полиции Шабтаю перед лицом мер, запланированных будущим министром Итамаром Бен-Гвиром. Никаких договоренностей по формулировке достигнуто не было - письмо не было выпущено официально, но представители форума все же решили распространить его с именами бывших начальников и генералов в двух экземплярах, причем некоторые из них были совершенно не в курсе этого.



Сам Бен-Гвир отреагировал на публикацию письма и написал на своей странице в Twitter: "Продолжайте писать каждое имя 6 раз, включая бесстыдно циничное использование имени умершего человека, это вам не поможет. Трудно смириться с тем, что народ хочет сильной и ясной политики. Недооценка интеллекта общественности вам не поможет".













