



Алона Саар: дерусь с полицейскими в Тель-Авиве. Гидон Саар: горжусь тобой

Актриса Алона Саар, "звезда фильма "Командирша" и дочь министра юстиции Гидеона Саара, стала участницей беспорядков на демонстрации в Тель-Авиве.



“Звезда” пишет, что дралась с полицейскими: “Меня избили. Он душил кого-то, а я пыталась разнять их", - объяснила актриса. Он ударил моего партнера кулаком в живот". По ее словам, она была на демонстрации, потому что "я не хочу, чтобы мы стали диктатурой, я не хочу жить в Иране”.



Родитель актрисы, бывший министр юстиции К Гидон Саар, и бывший “принц” Ликуда выразил поддержку своей дочери: "Горжусь тобой, дочь моя, что тебе не все равно и что ты принимаешь участие в кампании за будущее страны. Я призываю всех, протестующих граждан и полицейских - помнить, что все мы братья".

