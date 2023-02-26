



Альмог Коэн публично извинился перед депутатами-арабами

Депутат Кнессета от "Оцма Йехудит" Альмог Коэн принес свои извинения за расистское поведение на пленуме.



Об этом сообщает 12-й канал израильского ТВ.



"Я совершил ошибку, мое поведение было неуместным. Это было неуважительно и уж точно неуместно для Кнессета. Я не хочу, чтобы наши дети учились этому. Я извинился лично перед депутатом Кнессета Мерав Бен-Ари через несколько часов, хотя она, к сожалению, не приняла моих извинений. Я ошибся, беру свои слова обратно", - сказал он.



По словам Коэна, данная ситуация является олицетворением "двойных стандартов". Пока он сравнивал арабских депутатов с животными, за что его оклеймили, ранее депутаты "Еш Атид" и НДИ ранее сравнивали нынешнее правительство с нацистами и снисходительно относились к марокканскому сообществу.



"Мне кажется, что всегда удобно атаковать парня с периферии, выросшего на периферии. Почему левые не извиняются? Потому что для них все дозволено. Депутат Йорай Лахав-Герцано прыгает по столам, депутат Кнессета Офер Касиф ежедневно называет наших солдат нацистами, детоубийцами и фашистами. Где СМИ?" - возмутился он.

