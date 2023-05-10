



Альмог Коэн: по Сдероту не стреляли, потому что я там был

Депутат Кнессета от партии "Оцма Йехудит" Альмог Коэн прокомментировал, почему террористы до сих пор не атаковали Сдерот.



Соответствующее заявление он сделал в интервью 14-м каналу.



Он упомянул о шагах, предпринятых членами его партии перед началом операции "Щит и стрела".



"Действия, которые мы предприняли, оказали влияние. Факты очевидны - они поняли, что если они стреляют в сторону Сдерота - они стреляют в депутата Кнессета", - сказал он.



По его словам, действия, которые были предприняты, оказали "большое влияние".



