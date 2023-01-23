



Алишер Усманов "ушел на пенсию"

Бизнесмен Алишер Усманов попросил исключить его из бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Об этом РБК сообщил источник, близкий к РСПП.



Согласно заявлению, подлинность которого подтвердил собеседник издания, Усманов попросил освободить его от должности «в связи с выходом на пенсию и отходом от активной деятельности».



По данным РБК, заседание бюро правления, на котором будет рассмотрено заявление Усманова, запланировано на 25 января.



Ранее Усманов уже заявлял о своих планах по выходу на пенсию. В 2012 году он говорил, что за полгода объединит все свои активы в единый холдинг и отойдет от непосредственного управления бизнесом. В интервью журналу Forbes он сказал, что к 63 годам точно выйдет на пенсию и займется филантропией. Сейчас Усманову 69 лет.



Алишер Усманов — основатель и крупнейший акционер группы USM, куда входят «Металлоинвест», «Удоканская медь» и «МегаФон». Он занимает седьмое место в списке богатейших российских миллиардеров по версии Forbes. Его состояние журнал оценивает в 11,5 миллиарда долларов.



После российского вторжения в Украину Алишер Усманов, как и многие другие российские бизнесмены и политики, попал под санкции США, ЕС и других западных стран.