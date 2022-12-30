



Алиев поздравил Нетаниягу: "Мы придаем большое значение нашим отношениям"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Биньямина Нетаниягу со вступлением в должность премьер-министра Израиля.



Об этом сообщает AzerNews.



"Мы придаем особое значение азербайджано-израильским отношениям. Они вытекают из интересов наших народов, исторически живших в условиях дружбы и взаимопонимания. Отрадно, что наши межгосударственные отношения, опирающиеся на такой прочный фундамент, как взаимное доверие и поддержка, развивались по восходящей линии и за последние 30 лет достигли нынешнего уровня. Вы внесли огромный вклад в становление и развитие отношений между нашими странами", - говорится в поздравлении от Алиева в адрес Нетаниягу.



Также президент Азербайджана упомянул об открытии посольства своей страны в Израиле.



"В ноябре этого года было принято решение об открытии посольства Азербайджана в Израиле. Надеюсь, что открытие нашего посольства будет способствовать дальнейшему развитию азербайджано-израильских отношений", - заявил он.