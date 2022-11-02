



Алиев будет защищать азербайджанское меньшинство в Иране

Азербайджанцы протестуют против репрессий иранского режима в отношении азербайджанского языка. Хотя азербайджанцы играют важную роль в иранском обществе, подавляющее большинство из них не умеет читать и писать на родном языке, поскольку это запрещено режимом аятолл.



По данным Организации непредставленных наций и народов, “во всей стране нет ни одной азербайджано-турецкой школы, ни университета, ни института, ни даже курса обучения языку”.



Группа видных писателей была арестована просто за публикацию и продвижение произведений на азербайджанском языке.



Известную блогершу и правозащитницу Шахназ Голами посадили в тюрьму за то, что она требовала право на образование на азербайджано-турецком языке. Ей было предъявлено обвинение в “действии против национальной безопасности Исламской Республики и ее территориальной целостности”.



Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил: ”За пределами страны проживает гораздо больше азербайджанцев, чем внутри нее. Конечно, их безопасность, права и благополучие имеют для нас первостепенное значение. Мы и впредь будем делать все, чтобы они сохраняли язык, традиции и культуру и никогда не теряли связи с исторической родиной”.



