



Александр Руцкой назвал войну в Украине бессмысленной трагедией

Генерал-майор РФ в отставке Александр Руцкой, занимавший ранее посты вице-президента России и губернатора Курской области, вновь выступил против Кремля. Он назвал абсолютно некомпетентным руководство Минобороны РФ и заявил о неспособности российской армии проводить оперативно-стратегические наступательные операции.



"Для того, чтобы проводить такого рода операции, надо иметь соответствующие вооруженные силы. Если вооруженные силы не обладают возможностью проводить оперативно-стратегические наступательные операции, то лучше не лезть, тем более вне своей страны", - сообщил генерал. По его словам, 22 года российской армией руководят люди, которые никогда не служили в армии. В частности, Руцкой упомянул министра обороны Сергея Шойгу.



"Что может (в таком случае - ред.) произойти с вооруженными силами - вот, пожалуйста, итог", - заявил он. Более того, генерал назвал войну в Украине трагедией для России и задался вопросом, кто дал право отправлять россиян на бессмысленную гибель. "Где они защищают Россию? Во имя чего они погибают? А когда гибнут бессмысленно, это уже трагедия", - отметил экс-вице-президент и добавил, что в российской армии нет ни одного полка, в котором не было бы убитых и раненых.







