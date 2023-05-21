



Александр Коц: после взятия Бахмута фронт не обрушится

“Военкор” Александр Коц подвел итоги операции по взятию Бахмута в таблоиде Комсомольская правда.



Коц пишет: "Да, с падением Артемовска фронт не обрушится. ВСУ не побегут за Днепр, оставляя города и села, Зеленский не запросит переговоров и тем более не подпишет капитуляцию. Впереди — хорошо укрепленные Авдеевка, Дружковка, Константиновка, Краматорск, Славянск… По этой оси проходит основная оборонительная линия Киева в Донбассе. К тому же остается угроза контрнаступательных действий с обходом взятого города по флангам. Но если удержать его, отрезать «Северский выступ» над Бахмутом, выровнять линию фронта, подготовить резервы и насытить переднюю линию необходимыми силами и средствами, то в обозримой перспективе вырисовывается генеральное сражение за Донбасс".