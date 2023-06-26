



Александр Ходковский: Россия никогда не будет прежней

Командир батальона Восток и “зам.командира росгвардии ДНР” Александр Ходаковский опубликовал текст против группы Вагнера и Е. Пригожина, которых он называет “вчерашними своими”:





"Наша страна больше не будет такой, как прежде. Колонна вагнеровцев двигалась не по асфальту - она двигалась по сердцам людей, разрезая общество пополам. Мы молили Бога, чтобы враг не воспользовался ситуацией и не бросил в бой все ресурсы - шансов бы почти не было. Нам и так приходится нелегко, но вчера всё зависло на очень тонкой ниточке. И те, кто понимал, что оказалось на кону и как близко мы подошли к поражению, никогда не поймут тех, кто кричал вагнеровцам славу, радуясь, что кто-то бросил вызов власти.



Я вчера сказал: это мой четвёртый путч в жизни. Каждый из них начинался под благовидным предлогом и после каждого пространство менялось не в нашу пользу. Те, кто держат фронт, получили удар в спину. Те, чья жизнь зависит от того, удержат ли фронт - пережили вчера самые чёрные часы, несмотря на то, что и так каждый день эти люди под воздействием войны. Миллионы людей испытали вчера ужас от мысли, что все, что они вынесли за прошедшие годы, будет перечеркнуто в один день. Эти миллионы никогда не смогут без осуждения смотреть в глаза тем, кто улюлюкал при виде падающих вертолётов, сбитых вчерашними своими".