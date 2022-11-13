



Албания: в многотысячной акции произошли стычки протестующих с полицией

В субботу, 12 ноября, в Албании прошла многотысячная акция против бедности, коррупции и роста числа эмигрантов, покидающих страну. Во время демонстрации произошли столкновения между протестующими и полицией, сообщает Reuters.



По завершении трёхчасовой акции, демонстранты прорвали полицейское оцепление вокруг здания правительства и облили его красной и черной краской. Один участник протеста задержан.



Некоторые активисты зажгли свечи в память о двух мужчинах, которые, как утверждает оппозиция, погибли в столкновении с полицией.

Лидер оппозиционной Демократической партии Салли Бериша отметил, что многие албанцы вынуждены незаконно уезжать из страны в поисках лучшей жизни.



В Албании акцию рассматривают, как попытку Бериши проявить себя перед местными выборами, назначенными на май следующего года. Сам Бериша ранее занимал посты президента и премьера. В 2021 году США запретили Бериши въезд в страну из-за подозрений в коррупции. Политик свою причастность к коррупции отрицает.



Напомним, что текущим летом Албания вместе с Северной Македонией начала переговоры о вступлении в ЕС.