



Албания обсудит с Израилем вопросы сотрудничества в сфере кибербезопасности

Премьер-министр Албании Эди Рама прибыл в Израиль в воскресенье с трехдневным визитом, посвященным кибербезопасности.



В воскресенье днем ​​Рама должен встретиться с премьер-министром Яиром Лапидом, который пригласил его в Израиль.



Албанский лидер также встретится с президентом Исааком Херцогом, спикером кнессета Микки Леви и министром финансов Авигдором Либерманом, а также с главой Национального управления по кибербезопасности Израиля Габриэлем Портным.



В сентябре Израиль предложил Албании помощь в киберзащите, через несколько дней после того, как балканское государство разорвало дипломатические отношения с Ираном, обвинив Исламскую Республику в осуществлении кибератаки против страны в июле.



В делегацию Рамы входят кибер-директор Албании и министры иностранных дел, молодежи и сельского хозяйства, а также советник по национальной безопасности.



Визит является первым из двух лидеров стран НАТО на этой неделе. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте должен прибыть в понедельник с двухдневным визитом, посвященным энергетической, водной и продовольственной безопасности.



Албания обвинила Иран в кибератаке 15 июля, в результате которой были временно закрыты многочисленные правительственные цифровые службы и веб-сайты Албании. Рама сказал, что расследование установило, что июльская кибератака не была совершена отдельными лицами или независимыми группами, назвав ее "государственной агрессией".



Эти две страны были заклятыми врагами в течение многих лет, с тех пор как балканское государство начало принимать на своей территории членов оппозиционных Народных моджахедов Ирана, или моджахедов-э-Халк (МЕК).



Иран отверг обвинение в кибератаке как "необоснованное" и назвал решение Албании разорвать дипломатические отношения "необдуманным и недальновидным действием".



