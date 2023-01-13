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Al Jazeera: Россия начала сближение с Израилем
13.01.2023 13:36 Евгения Маркова

Al Jazeera: Россия начала сближение с Израилем

Новое правительство Израиля пытается выстроить дипломатические отношения с президентом России Владимиром Путиным, при этом сохраняя связи с Западом, пишет Al Jazeera.

"Теперь создается впечатление, что новое израильское правительство пытается послать России более позитивные сигналы. При этом страна продолжает развивать свои собственные давние внешнеполитические доктрины", — говорится в материале.

В публикации также отмечается давняя "близость" Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу. В конце статьи написано, что Израиль надеется отговорить Россию от закупки вооружения у Ирана.

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