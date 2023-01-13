



Al Jazeera: Россия начала сближение с Израилем

Новое правительство Израиля пытается выстроить дипломатические отношения с президентом России Владимиром Путиным, при этом сохраняя связи с Западом, пишет Al Jazeera.



"Теперь создается впечатление, что новое израильское правительство пытается послать России более позитивные сигналы. При этом страна продолжает развивать свои собственные давние внешнеполитические доктрины", — говорится в материале.



В публикации также отмечается давняя "близость" Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу. В конце статьи написано, что Израиль надеется отговорить Россию от закупки вооружения у Ирана.