



Акунис: правовая реформа не несет угрозы для израильской демократии

Министр инноваций, науки и технологий Офир Акунис уверен в том, что правовая реформа не представляет собой угрозы для израильской демократии, а наоборот, должна укрепить ее.



Соответствующее заявление он сделал на ежегодной конференции The Jerusalem Post в Нью-Йорке, отвечая на беспокоящий многих израильтян и американцев вопрос.



"Это часть израильской демократии. Нет никакой опасности для израильской демократии, и я буду повторять это снова, и снова, и снова", - подчеркнул он.



По словам министра, демократия представляет собой волю народа. Акунис отметил, что в ноябре прошлого года многие граждане Израиля проголосовали на выборах за нынешнее правительство, поддержав его планы.



"Теперь мы можем обсуждать множество вопросов: политику безопасности, судебную реформу — но это должно быть частью демократических дебатов. Так что, если кто-то хочет выходить на демонстрации, ладно, без проблем. Но все должны уважать результаты выборов, потому что это - и есть настоящая демократия", - добавил он.