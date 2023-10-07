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Активисты США остановили протестную деятельность, собирают деньги для израильтян
07.10.2023 19:32 Наталья Богинская

Активисты США остановили протестную деятельность, собирают деньги для израильтян

Израильские активисты в США запустили краудфандинговую кампанию по оказанию помощи жителям юга Израиля.

Активисты протестного движения против судебной реформы используют свою сеть тысяч израильтян и американских евреев в США, чтобы ответить на палестинский террористический натиск в Израиле.

Средства пойдут на медицинскую, психологическую и физическую поддержку жертв, говорится в сообщении.

“Мы объединяем усилия, чтобы поддержать израильтян, подвергшихся нападению. Это то, что мы можем сделать прямо сейчас”, – заявили организаторы. “Это именно та самая солидарность, из которой мы выходим на митинги каждую неделю”.

Вся протестная деятельность приостановлена. Поскольку некоторые рейсы в Израиль отменены, активисты также организуют местных, которые могут разместить израильтян, которые не могут вернуться домой. Активисты протестной группы UnXeptable призывают израильтян, находящихся в США и нуждающихся в помощи, связаться с ними.

Открытый сбор поддержки пройдет в Еврейском общинном центре Манхэттена на 76-й улице и Амстердам-авеню сегодня с 14 до 16 часов.

Консульство Израиля в Нью-Йорке также заявляет, что принимает все предложения помощи и поддержки.

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