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Активисты перехватили Барката в ресторане, накинувшись с оскорблениями
21.03.2023 17:40 Алина Груднева

Активисты перехватили Барката в ресторане, накинувшись с оскорблениями

Активисты против правовой реформы перехватили в ресторане министра экономики Нира Барката.

Они начали обзывать его, скандируя: "Сукин сын, грязь", из-за чего министр вынужден был быстро покинуть заведение.

"Воры! Преступники! Ты сукин сын, грязь. Мы не дадим вам ни минуты покоя", - кричал один из демонстрантов.

Пока Баркат шел к своей машине, демонстранты шли за ним, обзывая трусом.
 

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