Активисты перехватили Барката в ресторане, накинувшись с оскорблениями
Активисты против правовой реформы перехватили в ресторане министра экономики Нира Барката.
Они начали обзывать его, скандируя: "Сукин сын, грязь", из-за чего министр вынужден был быстро покинуть заведение.
"Воры! Преступники! Ты сукин сын, грязь. Мы не дадим вам ни минуты покоя", - кричал один из демонстрантов.
Пока Баркат шел к своей машине, демонстранты шли за ним, обзывая трусом.
מפגינים מתפרצים למסעדה ומפריעים לניר ברקת לאכול הוא עוזב את המקום מיד pic.twitter.com/esR4MUPifT— לירי בורק שביט (@lirishavit) March 21, 2023