



Активисты перехватили Барката в ресторане, накинувшись с оскорблениями

Активисты против правовой реформы перехватили в ресторане министра экономики Нира Барката.



Они начали обзывать его, скандируя: "Сукин сын, грязь", из-за чего министр вынужден был быстро покинуть заведение.



"Воры! Преступники! Ты сукин сын, грязь. Мы не дадим вам ни минуты покоя", - кричал один из демонстрантов.



Пока Баркат шел к своей машине, демонстранты шли за ним, обзывая трусом.

