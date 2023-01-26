



Активисты-экологи проведут протест у дома Нетаниягу

Экологическая группа Guardians of the Home выступит в знак протеста против предложенных судебных реформ.



Активисты проведут демонстрацию у дома премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу в Кесарии в субботу вечером, сообщает Jerusalem Post.



"В силу нашего опыта многочисленных сражений за право всех израильских граждан на чистый воздух, чистую воду, чистое море и чистую землю мы признаем исключительную важность системы сдержек и противовесов в государственных системах, независимости судебной системы. Все это сейчас в опасности. Мы присоединяемся к борьбе за израильскую демократию, потому что с ликвидацией демократии исчезнет и наша способность бороться за окружающую среду, за здоровье наших детей и внуков", - заявил председатель группы Йони Сапир.